В Киеве объяснили, почему не торопятся разрывать договор о дружбе с РФ

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Киев, 6 апреля. Украинские власти не спешат разрывать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, поскольку Москва в этом документе официально признает территориальную целостность Украины. Об этом в пятницу заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Акт о дружбе и сотрудничестве до сих пор действует именно потому, что там Россия признает полностью нашу территориальную целостность, и Россия там обязуется не нападать на украинское государство», — отметила она, выступая в эфире украинского телевидения.

По словам Климпуш-Цинцадзе, в настоящее время в Киеве идут дискуссии о продлении договора. В то же время она признала, что Россия тоже может использовать договор для отстаивания своих интересов.

Напомним, что украинские власти после 2014 года, когда произошел государственный переворот и был взят курс на евроинтеграцию страны, разорвали практически все договоры о сотрудничестве с РФ в политической, экономической и военной сферах. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что она не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту.

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