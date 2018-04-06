Житель Кемерово рассказал, как ему не дали спасти дочь в «Зимней вишне»

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Кемерово, 6 апреля. Отец жертвы пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Игорь Сабадаш в ходе заседания суда сообщил, что пытался спасти находившуюся в кинозале дочь, но его не пустили сотрудники ТЦ, объяснив это тем, что в помещении никого нет.

По его словам, дочь позвонила ему сразу же, как начался пожар. Уже через несколько минут мужчина прибыл на место. Во время телефонного разговора с ней он давал ей рекомендации, как вести себя во время пожара. Ему удалось прорваться на четвертый этаж «Зимней вишни», но в кинотеатр войти не удалось.

«Когда я прорывался в зал, они (сотрудники ТЦ) держали меня за ноги, я хотел ползком туда пролезть, но они меня держали и говорили, что там никого нет», — отметил Сабадаш.

Мужчина также сообщил, что призвал сотрудников вместе пробраться в кинозал, а также поинтересовался, есть ли какие-либо спецсредства, такие, как противогазы, фонарики. Ничего из этого не оказалось.

«Они просто стояли между собой общались», — добавил мужчина, заключив, что когда он приехал, дым был еще не такой сильный, передает РИА Новости.

Напомним, страшный пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров Кемерово в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе, 41 ребенок.

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