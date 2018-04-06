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Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами
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    Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами

    12:30  6 Апреля 2018
    2361

    Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами

    Сирия, 6 апреля. Турция открыла КПП между провинцией Хатай и сирийским Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами, ВКС РФ продолжают наносить удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: ведет бои с САА к югу от Дамаска.

    «Тахрир аш-Шам»: готовится к атакам на позиции «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

    Курды: перебросили подкрепление к Ас-Сауру.

    Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами

    Подконтрольное ИГИЛ1 информационное агентство «Аль-Амак» передает, что к югу от сирийской столицы зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства», дислоцирующимися в районе лагеря беженцев Ярмук.

    Ранее сообщалось, что в Думу прибыло несколько автобусов, которые вывезут из города новую партию боевиков, принявших условия правительственных войск и сдавших свои позиции в обмен на возможность беспрепятственно покинуть Восточную Гуту.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами

    Местный источник передает в сети Telegram (@emaannewscenter1), что Турция открыла контрольно-пропускной пункт между провинцией Хатай и сирийским Африном. Напомним, ВС Турции и подконтрольные Анкаре группировки радикальной оппозиции захватили этот район провинции Алеппо у курдских Демократических сил Сирии (SDF).

    Ранее сообщалось, что в западной части региона радикальные группировки «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам» ведут подготовку к новому противостоянию.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами

    Информационное агентство DeirEzzor 24 передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что Демократические силы Сирии (SDF) перебросили подкрепление к населенному пункту Ас-Саур.

    Ранее сообщалось, что на захваченных курдами территориях провинции Дейр-эз-Зор активизировались группировки «Исламского государства». Напомним, бойцы SDF не зачистили от «спящих ячеек» ИГ1 район вдоль иракской границы, дав ИГИЛовцам возможность восстановить силы и подготовиться к атакам на САА.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что члены незаконных вооруженных формирований открыли минометный огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) недалеко от аэропорта города Даръа и мирным кварталам административного центра провинции. В качестве ответных мер правительственные войска САР начали обстрел пунктов дислокации исламистов в районе Аль-Баляд. Кроме того солдаты армии Башара Асада нанесли артиллерийские удары по позициям радикалов в населенных пунктах Даиль и Ан-Наим.  

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами

    ВКС РФ продолжают наносить удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Идлиб. Военный Telegram-канал (@Syrianow10) передает, что российская авиация бьет по позициям «Ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Хубейт и Абедин. Ранее сообщалось, что российские летчики атаковали опорные пункты боевиков «тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Хас, Серакиб, Аль-Бара, Суфахон, Дейр Сунбуль и Кафр Набель.

    Под прикрытием авиации Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов радикалов в этой же части региона.

    Провинция Хама

    Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами

    В северной части провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что российская авиация бьет по пунктам дислокации боевиков в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

     Военный источник пишет в сети Telegram (@emaannewscenter1), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аз-Закят. Накануне САА взяла под свой контроль несколько поселений региона.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #идлиб #даръа #джебхат ан-нусра #восточная гута #ярмук
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