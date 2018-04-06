Сирия новости 6 апреля 12.30: Турция открыла границу с Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами

В закладки

Сирия, 6 апреля. Турция открыла КПП между провинцией Хатай и сирийским Африном, в Даръа идут бои между САА и радикалами, ВКС РФ продолжают наносить удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с САА к югу от Дамаска.

«Тахрир аш-Шам»: готовится к атакам на позиции «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

Курды: перебросили подкрепление к Ас-Сауру.

Провинция Дамаск

Подконтрольное ИГИЛ1 информационное агентство «Аль-Амак» передает, что к югу от сирийской столицы зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства», дислоцирующимися в районе лагеря беженцев Ярмук.

Ранее сообщалось, что в Думу прибыло несколько автобусов, которые вывезут из города новую партию боевиков, принявших условия правительственных войск и сдавших свои позиции в обмен на возможность беспрепятственно покинуть Восточную Гуту.

Провинция Алеппо

Местный источник передает в сети Telegram (@emaannewscenter1), что Турция открыла контрольно-пропускной пункт между провинцией Хатай и сирийским Африном. Напомним, ВС Турции и подконтрольные Анкаре группировки радикальной оппозиции захватили этот район провинции Алеппо у курдских Демократических сил Сирии (SDF).

Ранее сообщалось, что в западной части региона радикальные группировки «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам» ведут подготовку к новому противостоянию.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство DeirEzzor 24 передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что Демократические силы Сирии (SDF) перебросили подкрепление к населенному пункту Ас-Саур.

Ранее сообщалось, что на захваченных курдами территориях провинции Дейр-эз-Зор активизировались группировки «Исламского государства». Напомним, бойцы SDF не зачистили от «спящих ячеек» ИГ1 район вдоль иракской границы, дав ИГИЛовцам возможность восстановить силы и подготовиться к атакам на САА.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что члены незаконных вооруженных формирований открыли минометный огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) недалеко от аэропорта города Даръа и мирным кварталам административного центра провинции. В качестве ответных мер правительственные войска САР начали обстрел пунктов дислокации исламистов в районе Аль-Баляд. Кроме того солдаты армии Башара Асада нанесли артиллерийские удары по позициям радикалов в населенных пунктах Даиль и Ан-Наим.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают наносить удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Идлиб. Военный Telegram-канал (@Syrianow10) передает, что российская авиация бьет по позициям «Ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Хубейт и Абедин. Ранее сообщалось, что российские летчики атаковали опорные пункты боевиков «тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Хас, Серакиб, Аль-Бара, Суфахон, Дейр Сунбуль и Кафр Набель.

Под прикрытием авиации Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов радикалов в этой же части региона.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что российская авиация бьет по пунктам дислокации боевиков в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Военный источник пишет в сети Telegram (@emaannewscenter1), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аз-Закят. Накануне САА взяла под свой контроль несколько поселений региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.