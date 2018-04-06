Новая военная авантюра переломит США хребет: Кедми посоветовал России ответить на колониальную политику Запада

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Москва, 6 апреля. Израильский эксперт Яков Кедми заявил, что тот факт, что Россия становится мировым центром силы, сильно не нравится Западу. Именно поэтому он продолжает свою колониальную политику, используя так называемую «мягкую силу».

Таким мнением экс-глава израильского спецподразделения «Натив» поделился в эфире канала «Россия 1».

«Надо их поставить перед выбором — вы применяете «мягкую силу», но наткнетесь на военную, так что давайте разойдемся по-хорошему», — посоветовал Кедми, как Россия может ответить на колониальную политику Запада.

Эксперт напомнил, что многие действия США, например, кампания в Югославии, были возможны только потому, что раньше не было такой сильной РФ, как сегодня. Кедми заверил, что теперь «Югославия не повторится», хотя Запад и продолжает использовать «мягкую силу», оправдывая свои «колониальные» намерения.

«Последняя военная авантюра, которая, не дай бог, может быть у американцев против какой-либо страны – КНДР или Ирана – может переломить хребет американского государства, так, как он был почти переломан Вьетнамской войной…» — предупредил эксперт.

Напомним, ранее Кедми заявил, что в оценке политической ситуации в мире больше британцев c начала XX века ошибались только американцы.

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