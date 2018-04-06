«Я не волнуюсь, это моя жизнь»: Машков прокомментировал свое назначение худруком «Табакерки»

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Москва, 6 апреля. Народный артист России Владимир Машков, назначенный после смерти Олега Табакова художественным руководителем «Табакерки», сообщил, что не волнуется из-за новой должности.

По его словам, пост художественного руководителя театра – это большая ответственность, однако «дело надо делать».

«Я не волнуюсь, потому что это моя жизнь. Я чувствую себя в крайней степени собранности. Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать», — отметил Машков.

Он подчеркнул, что продолжит дело Станиславского, а также традиции, заложенные Табаковым.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Машков в пятницу был представлен труппе «Табакерки» заместителем мэра Москвы Леонидом Печатниковым и главой столичного департамента культуры Александром Кибовским.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта, ему было 82 года. Пожеланий о своем наследнике на посту художественного руководителя театра он не оставил.

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