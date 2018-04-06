Додон: Никому не удастся поссорить народы Молдавии и России

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Москва, 6 апреля. Поссорить российский и молдавский народы никому не удастся, заявил в пятницу президент Молдавии Игорь Додон, поздравляя граждан своего государства и РФ с 26-й годовщиной установления дипломатических отношений между Кишиневом и Москвой.

В посте, который он опубликовал на своей странице в Facebook, Додон отметил, что в настоящее время отношения между государствами «переживают не лучшие времена», их стремятся разорвать определенные политические силы, как внутри Молдавии, так и за ее пределами. Однако сделать это, как подчеркнул Додон, им не удастся.

«Убежден, что здравый смысл восторжествует и никому не удастся поссорить наши народы», — написал он.

Президент Молдавии отметил, что российский и молдавский народы связаны многовековой общей историей, единой православной верой и годами совместного созидания и борьбы.

«Мы вместе противостояли экспансии агрессивных держав, как Востока, так и Запада. Мы вместе победили фашизм в Великой Отечественной войне. И молдавский народ никогда не забудет всего того доброго, что для нас сделала и продолжает делать Россия», — напомнил он.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Додон раскритиковал решение молдавского правительства выслать из страны трех российских дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля». Президент страны назвал данную меру «очередной антироссийской провокацией».

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