Советник Путина объяснил, к чему приведет судебное решение о блокировке Telegram

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Москва, 6 апреля. Советник президента России по интернету Герман Клименко считает, что судебное решение о блокировке мессенджера Telegram в нашей стране приведет к краху мессенджера в РФ, несмотря на существующие средства обхода блокировок.

По его словам, все чиновники мгновенно перестанут пользоваться Telegram, как только суд вынесет решение о его блокировке.

«Никакие средства обхода блокировки не имеют смысла, так как будет известно мгновенно, что данный чиновник пользуется запрещенным сервисом», — пояснил советник президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

Клименко добавил, что Telegram-каналы политической направленности также мгновенно потеряют финансирование.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор обратился с иском в Таганский районный суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России, о чем также сообщили в пресс-службе ведомства.

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