Итоги недели: главные мировые события за последние семь дней

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«Дело Скрипалей» продолжает будоражить умы политиков в Европе и России. На Украине националисты решили бороться с олигархами. В Сирии продолжается вывод боевиков и их семей. Об этих и других событиях расскажем сегодня в выпуске. На ФАН-ТВ еженедельный дайджест новостей.

Российская сторона получила от Организации по запрещению химического оружия ответы на вопросы, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, направленные на прошлой неделе. Однако ОЗХО отреагировала по существу только на один из поставленных вопросов, сообщается в твиттере постпредства РФ. На российские предложения по совместному расследованию инцидента в Солсбери, британская делегация дала отрицательный ответ.

В тоже время спецслужбы Великобритании заподозрили некоего россиянина в причастности к «делу Скрипаля». По их информации он прибыл в Лондон из Москвы тем же рейсом, что и Юлия Скрипаль. А затем, спустя несколько часов, вернулся на родину. Уточняется, что данный гражданин не является официально подозреваемым, но его поведение весьма «подозрительно».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook дала свой комментарий всему происходящему.

«Не удивлюсь, если сейчас или завтра премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел.

Сама Юлия Скрипаль сейчас находится в сознании и идет на поправку. Британский МИД передал российским коллегам ноту, согласно которой она в состоянии рассмотреть ранее сделанное ей предложение о консульском доступе.

А сейчас к другим темам минувшей недели.

Власти Великобритании провели осмотр самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона «Хитроу», не предъявив для этого оснований. Как сообщил командир воздушного судна Виталий Митрофанов, группа людей с собакой потребовала обыскать самолет на предмет запрещенных веществ. Митрофанов отметил, что досмотр длился 5-7 минут, еще 2-3 минуты обыскивали технические отсеки. Капитан подчеркнул, что не было «никаких актов досмотра», и ему не предоставили возможность проконтролировать действия правоохранителей. В результате вылет задержали более чем на 2,5 часа.

После этого инцидента посольство России в Великобритании разместило на сайте Ростуризма обращение к нашим гражданам о возможном задержании их британскими спецслужбами в момент въезда или выезда из Соединенного Королевства. При этом в заявлении говорится, что задержания могут проходить под надуманными предлогами. Ведомство также допускает, что правоохранительные органы могут потребовать у граждан России электронные устройства на основании своего антитеррористического законодательства, а также документы. Кроме того, рекомендовано «взвесить целесообразность поездок» в Великобританию тем гражданам, к кому могут быть претензии со стороны ряда государств, например: США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО.

А вот министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что европейским странам необходимо сотрудничество с Россией. Он отметил, что РФ нужна Германии, к примеру, в качестве партнера для разрешения региональных конфликтов и разоружения, а также как важный элемент многостороннего порядка. Поэтому необходимо быть открытыми для диалога и рассчитывать на постепенное восстановление доверия, если Россия готова к таким шагам. Он также отметил, что высылка российских дипломатов из Германии в связи с инцидентом в Солсбери — это всего лишь проявление солидарности ФРГ с политикой стран Евросоюза.

Подразделения Вооруженных сил Сирии освободили от боевиков все города в Восточной Гуте. Об этом заявило командование сирийской армии. В заявлении говорится, что после ряда тщательно спланированных операций и боевых действий, выполненных сирийскими правительственными войсками при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска.

На сегодняшний день из Восточной Гуты в провинцию Идлиб по гуманитарным коридорам вывезены уже более 40 тысяч боевиков с семьями. На протяжении всего маршрута безопасность боевиков и их родственников обеспечивается сотрудниками правоохранительных органов Сирии и военнослужащими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил хорошее взаимодействие с Россией по Сирии, выразив надежду, что трехсторонний саммит с Турцией будет способствовать миру в регионе. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Анкаре.

«У нас три важные задачи: безопасность и стабильность, возвращение беженцев и определение судьбы Сирийской Арабской Республики руками сирийцев. Очень надеюсь, что сегодняшний саммит способствует установлению мира и безопасности в нашем регионе»,— подчеркнулфрг президент Ирана.

Правительство Украины обнародовало решение о завершении программы по экономическому сотрудничеству с Россией. В постановлении, опубликованном в ряде украинских СМИ, говорится, что кабинет министров прекращает действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации, принятой 7 июня 2011 года в Москве. Министерству иностранных дел необходимо в установленном порядке сообщить об этом решении правительству России.

Скандальная реформа здравоохранения, инициированная исполняющей обязанности главы Минздрава Украины Ульяной Супрун, стартовала 1 апреля. Теперь украинские граждане должны заключить договор о сотрудничестве с семейным доктором, который будет выдавать им направления к узкопрофильным специалистам. Попасть к врачу самостоятельно станет невозможно. Реформа завершится через три года и сделает большую часть услуг платной. Государство будет финансировать только прием у терапевта и экстренную скорую помощь.

А украинские националисты провели масштабный марш по центру Киева, с лозунгом «За украинское будущее без олигархов!». Участники шествия потребовали от власти выполнить «пошаговый план уничтожения олигархической системы», отменить «налог на войну» и многое другое. Демонстранты передали свои требования премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Под занавес шествия националисты устроили скандирование, что «Украина — центр Европы» и именно «ей принадлежит весь мир». После этого радикалы завершили свою вакханалию и разошлись по домам.

3 апреля в ходе специально созванной пресс-конференции восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры. Прославленный биатлонист заявил, что хотел бы продолжить заниматься профессиональным спортом, однако минувший сезон станет для него последним.

Бухгалтер из Чикаго сыграл в воротах за команду Национальной хоккейной лиги. Скотт Фостер пришел на матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» с «Виннипег Джетс» в качестве зрителя. Однако в третьем периоде, из-за травм, полученных обоими голкиперами «Чикаго», он был вынужден выйти на лед. За оставшиеся 15 минут до конца матча бухгалтер отразил семь бросков по своим воротам, не пропустив ни одной шайбы. Национальная хоккейная лига признала Фостера первой звездой дня.

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