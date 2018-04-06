Украина собралась построить базу на Луне

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Киев, 6 апреля. Украинское КБ «Южное» работает над проектом постоянной базы на поверхности Луны. Этот проект будет разрабатываться при участии Европейского космического агентства (ЕКА).

Проект пройдет пять этапов, сообщил начальник отдела разработки специальных ракетно-космических систем Геннадий Осиновой.

В ходе предварительного этапа (2020-2030 годы) будут проводиться картографические исследования Луны и разработка тяжелой ракеты-носителя «Криптон».

На следующей стадии (2030-2032 годы) специалисты определят место будущей базы. Именно туда «Криптон» отправит четырех космонавтов и модули для создания лунной базы. Во время третьего этапа предусматривается доставка и монтаж командного и ремонтного модулей, лунохода, энергетической установки питания.

На четвертом этапе будут создаваться системы жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории, пишут украинские СМИ. В 2062 году на Луне появится постоянная база.

Проект оценивается как очень сложный и дорогой. Его осуществление возможно только общими усилиями ряда стран мира.

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