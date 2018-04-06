Украина хочет отправить новых дипломатов в Россию

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Киев, 6 апреля. Украина хочет направить новых дипломатов в Ростов, откуда ранее представители этой страны были высланы в ответ на поддержку Киевом антироссийской кампании, инициированной Великобританией.

«Будем подавать свои предложения относительно того, чтобы отправить своих консулов в Ростов-на-Дону. У нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове», — рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее Украина признала нежелательным пребывание на территории страны 13 дипломатов из РФ. Киев выслал российских дипломатов вслед за западными странами, дружно поддержавшими бездоказательные обвинения Лондона в том, что Москва якобы причастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Серегя Скрипаля.

Отвечая на действия Запада, Россия также выслала ряд представителей иностранных государств — в том числе, 13 украинских дипломатов.

Отметим также, что не все западные страны поддержали обвинения Лондона. Австрийский канцлер Себастьян Курц ранее объяснил, почему этого не стала делать Вена.

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