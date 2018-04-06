Пасечник рассказал, почему Украина стала «окончательно чужой» для Донбасса

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Луганск, 6 апреля. Государственный переворот в Киеве, а также «расцвет неонацизма» сделал Украину чужой для жителей Донбасса. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник обратился с заявлением в связи с четвертой годовщиной захвата здания СБУ в Луганске в 2014 году. Как отметил руководитель, жители Донбасса около 20 лет были вынуждены терпеть несправедливость. По его словам, они надеялись, что Украина защитит их права. Он также подчеркнул, что переворот на Украине в 2014 году, а также «расцвет неонацизма» заставил население сделать выбор.

Пасечник добавил, что Украина стала «окончательно чужой» для граждан ЛНР и ДНР. Пасечник напомнил о событиях весны 2014 года, когда жители Донбасса «поняли, что нужно бороться за свои права». Напомним, Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года, когда они провозгласили о своей независимости.

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