«Бубенчик — это первая ласточка»: в Киеве признали, что украинским силовикам в Донбассе грозит Гаага

В закладки

Киев, 6 апреля. Уголовное дело против активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, который признался в расстреле бойцов «Беркута», является «первой ласточкой», считает бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

При этом он отметил, что речь в данном случае идет о привлечении к ответственности не только вооруженных радикалов Майдана, но и обычных украинских силовиков, воюющих в Донбассе. По его словам, «Антитеррористическая операция», а именно так Киев квалифицирует свои действия в Донбассе, не предполагает применения вооруженных сил, а значит, это попадает под категорию военных преступлений.

«Первая ласточка — это стрелок Бубенчик. Это АТО. Многие наши защитники попадают под правила Гаагского трибунала. Применение Вооруженных Сил в АТО не прописано», — отметил Червоненко, выступая в эфире украинского телевидения.

Ранее депутат регионального парламента Германии Андреас Маурер, побывавший в Донбассе, признал, что Украина ведет войну не против «террористов» и «сепаратистов», а против собственного народа, среди которых есть женщины, старики и дети.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.