«Не ведают, что творят»: храм Московского патриархата ночью подожгли в Киеве

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Киев, 6 апреля. Храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве ночью подожгли неизвестные. Об этом на своей странице в Facebook написал настоятель Димитрий Гарчук.

«Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района, — написал он, а также опубликовал фотографии с пожара. — Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят».

На фото можно увидеть обгоревшие стены внутри храма, передает RT.

В канонической Украинской православной церкови неоднократно сообщали о случаях захватов православных храмов представителями УПЦ КП и притеснения священнослужителей. В ночь на 10 марта неизвестные разбили окно храма Преображения Господня. Поджигатели залили внутрь горючую смесь. Несколько дней назад радикалы напали на Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области. Они требовали передать его под юрисдикцию Киевского патриархата.

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