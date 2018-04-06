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Эксперты назвали плюсы закона о прямых договорах по ЖКХ в России
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    Эксперты назвали плюсы закона о прямых договорах по ЖКХ в России

    11:39  6 Апреля 2018
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    Эксперты назвали плюсы закона о прямых договорах по ЖКХ в России

    Москва, 6 апреля. Эксперты назвали плюсы новых поправок в Жилищный кодекс, согласно которым жильцы дома смогут заключат прямые договора с поставщиками услуг ЖКХ, исключая участие управляющей компании.

    Соответствующий закон о предоставлении услуг ЖКХ был подписан 3 апреля этого года. Теперь жильцы многоквартирных домов смогут на общем собрании принимать решение о прямом сотрудничестве с поставщиками ресурсов. 

    Глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил, что новый закон положительно скажется на процессе предоставления услуг ЖКХ в России.

    «Закон будет способствовать оздоровлению рынка управления жильем, исключив мотивацию недобросовестных управляющих компаний «управлять» чужими деньгами, а не домами», — приводит его слова «Комсомольская правда».

    Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников отметил, что эти поправки не упростят систему отношений в этой сфере, однако теперь управляющим компаниям будет сложнее собрать «коммуналку» с жильцов и перевести ее не ресурсникам, а в кипрский офшор.

    Эксперты назвали плюсы закона о прямых договорах по ЖКХ в России

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #жкх #мень #закон #управляющая компания #жильцы #договора
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