Дудь рассказал правду о своих доходах на YouTube

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Москва, 6 апреля. Один из самых популярных YouTube-блогеров в России Юрий Дудь рассказал, сколько он зарабатывает в месяц. В частности, журналист опроверг данные о стоимости рекламного размещения на его канале, которое распространило Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ).

Дудь не стал называть точные цифры, однако отметил, что его ежемесячный доход не превышает пяти миллионов рублей в месяц. Он также опроверг информацию РИАБ о том, что упоминание в шоу «вДудь» стоит 1,2 млн рублей.

По словам Юрия, его совсем не интересует тема криптовалют и блокчейна.

«Я считаю, что вкладывать бабки нужно только в то, в чем ты разбираешься. Я помню 2008 год, когда наши родители, у которых в тучные нулевые поднакопился миллион-другой рублей, несли деньги в паи. В паи! А потом что-то пошло не так», — приводит его слова «Дни.ру».

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