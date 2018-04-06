Украинские СМИ пронюхали о «тайном бизнесе» Виталия Кличко за границей

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Киев, 6 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко, задекларировавший доход за 2017 год в пять миллионов гривен (около 11 миллионов рублей), зарабатывает на продаже товаров под своим брендом.

Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на данные немецкого торгового реестра. Отмечается, что в ФРГ у семьи Кличко есть несколько компаний. Издание пишут об одном из них. Как следует из реестра, фирму Klitschko Management Group в 2007 году основали братья Виталий и Владимир Кличко совместно с менеджером Берндом Бенте. Она работает в сфере маркетинговых услуг в спортивном направлении, а также проводит официальные мероприятия, спортивные поединки и пресс-конференции.

СМИ пишут, что официально компания оформлена на Владимира Кличко, но при этом тесно связана с Виталием Кличко. Уточняется, что Klitschko Management Group GmbH предлагала консалтинговые услуги для западных фирм, желающих выйти на украинский рынок. Как считают эксперты, в этом мог способствовать мэр Киева.

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