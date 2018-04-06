Радиолюбитель наткнулся на новую загадку перевала Дятлова

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Пермь, 6 апреля. Радиолюбитель Валентин Дегтерев обнаружил на так называемом уральском перевале Дятлова следы загадочного аэродрома.

Перевал Дятлова по-прежнему не дает покоя любителям мистики. Одним из таких оказался и Дегтерев. Он проводит собственное раследование, в котором пытается разгадать секрет одного из самых загадочных мест Урала.

В своем блоге он обратил внимание на исследование главного эксперта по перевалу Юрия Кунцевича, который считает, что в военные годы там находился аэродром, который готовили к оккупации и бомбардировкам Урала.

Дегтереву удалось найти этот объект. По его словам, он находится на координатах — 62.172418°, 59.429707°, пишет РЕН ТВ.

«Он находится на склоне горы,в 46 километрах на северо-восток от перевала Дятлова, — заметил он. — Это если идти на перевал со стороны Перми. В свободном доступе есть его спутниковая фотография на сайте Google Earth».

Напомним, перевал получил свое название из-за туристической группы Игоря Дятлова, пропавшей при загадочных обстоятельствах зимой 1959 года.

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