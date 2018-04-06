Аксенов пригрозил навсегда отбить у Украины желание заниматься пиратством

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Симферополь, 6 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жестко ответить Киеву и навсегда отбить у Украины желание заниматься пиратством после захвата российского судна «Норд».

Так Аксенов ответил на намерение украинских властей задерживать все суда, которые направляются в Крым или выходят из портов республики без согласования с Киевом.

«Если будут попытки перейти от слов к делу, нам есть чем ответить. Уверен, что этот ответ навсегда отобьет у украинских пиратов желание заниматься своим преступным промыслом», — написал глава Крыма на своей странице в Facebook.

Аксенов подчеркнул, что ответ российской стороны на агрессивный и противоправный захват судна «Норд» должен быть жестким. Как он отметил, «нынешний украинский режим понимает только язык силы», и проявление миролюбия со стороны Москвы киевские власти расценят как слабость.

Глава Крыма также напомнил, что Россия со своей стороны соблюдает все нормы международного права и все двусторонние договоренности по сотрудничеству в сфере рыболовства в Азовском море. Он призвал украинских коллег последовать примеру РФ.

Напомним, украинские пограничники взяли на абордаж крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа на борту 25 марта. Моряков Киев заставляет назвать себя гражданами Украины, капитана судна Владимира Горбенко обвиняют в якобы «нарушении порядка въезда в Крым». Накануне вечером, как сообщала «Газета.ру», он был освобожден Херсонским городским судом до основного разбирательства.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение полуострова в РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.

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