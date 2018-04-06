Погранслужба Украины рассказала, когда выпустит на берег экипаж судна «Норд»

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Киев, 6 апреля. Экипаж российского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море в конце марта, останется на борту сейнера до соответствующего решения суда. Об этом заявили в пресс-службе пограничной службы Украины.

«У них (экипажа — прим. ФАН) нет документов, поэтому выпустить мы их можем только после решения суда», — приводит ТАСС комментарий пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна.

По его словам, по одному из членов экипажа «уже есть решение суда», но он решил остаться на борту «Норда». Слободян заявил, что находящиеся на судне «обеспечены всем необходимым». При этом ситуацию с выловленной рыбой, которая протухла в трюмах сейнера, пресс-секретарь комментировать отказался.

Напомним, судно под флагом РФ было задержано в Азовском море 25 марта. Ранее стало известно, что экипаж «Норда» отказался покинуть судно без своего капитана.

По факту инцидента ФСБ Крыма возбудила дело о угоне водного транспорта, российские официальные лица осудили задержание судна, назвав его пиратством.

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