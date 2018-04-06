Глава Свердловской отменил прямые выборы мэра Екатеринбурга

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Екатеринбург, 6 апреля. Закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга был подписал губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Он вступит в силу через десять дней — 16 апреля. Сам документ был опубликован в «Областной газете».

Согласно законопроекту, глава города будет выбран городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит городскую администрацию. На сентябрь назначены выборы депутатов городской думы и ее председателя.

Сейчас главой городской думы и одновременно мэром Екатеринбурга является Евгений Ройзман, который одержал победу на выборах в сентябре 2013 года.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вручение повестки в военкомат при призыве на военную службу станет необязательным.







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