Старшую дочь сотрудницы «Роснефти» будут судить за убийство матери и трех ее детей

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Москва, 6 апреля. В убийстве сотрудницы «Роснефти» Елены Переверзевой и трех ее детей подозревается старшая дочь женщины – Дарья Переверзева. Возбужденное против нее дело суд рассмотрит в понедельник, 9 апреля.

Тело Елены Переверзевой было обнаружено при разборе завалов сгоревшего особняка в Химках осенью 2014 года. Там же были найдены трое погибших детей сотрудницы «Роснефти» — 12-летний сын, которого убил сожитель сотрудницы «Роснефти» Дмитрий Колесников, и трехлетние двойняшки, задохнувшиеся дымом во время пожара.

Колесников год назад был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Старшая дочь Елены ранее проходила по делу как свидетель, пишет «Комсомольская правда», однако сейчас следствие подозревает девушку в сговоре с Колесниковым. Предполагается, что Дарья хотела получить богатое наследство дедушки.

В настоящее время 25-летняя девушка задержана, своей вины Дарья не признает.

«Какое наследство? У меня в собственности трехкомнатная квартира в Москве, у Димы (Колесникова – прим. ФАН) — своя трехкомнатная квартира. У нас была машина, было все, что пожелаем! Никто и мысли меркантильной в голове не держал!» — объяснила она в интервью изданию.

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