Рособрнадзор отозвал лицензии у двух вузов

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Москва, 6 апреля. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по результатам проверок прекратила действие лицензии нижегородского филиала Университета российского инновационного образования и Института экономики.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства, также приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Первого московского юридического института.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ, передает агентство «Вечерняя Москва».

Напомним, в октябре прошлого года действие лицензий АНОО ВО «Индустриальный институт» и НЧОУ ВО «Московская академия творчества» было прекращено на основании решения Арбитражного суда.

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