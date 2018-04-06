Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать Telegram

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Москва, 6 апреля. Роскомнадзор обратился с иском в Таганский районный суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России, сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду 4 апреля, истек срок, который был предоставлен руководству Telegram на предоставление Федеральной службе безопасности РФ ключей шифрования. Теперь Роскомнадзор подает в суд с требованием заблокировать ресурс.

«На основании статьи 15.4 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд города Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — констатировали представители российского ведомства.

Ранее вице-президентом мессенджера Telegram был назначен Илья Перекопский, ранее занимавший аналогичный пост в руководстве социальной сети «ВКонтакте», которую также создал Павел Дуров.

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