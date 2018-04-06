В МВД РФ опровергли информацию о предъявлении Магомедовым обвинения

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Москва, 6 апреля. Совладельцам группы «Сумма» братьям Магомеду и Зиявудину Магомедовым обвинение пока не предъявлено. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Магомедовым было предъявлено обвинение. По словам Волк, эта информация не соответствует действительности. Как пишет «Интерфакс», она также уточнила, что у следствия на предъявление обвинения есть 45 суток.

Напомним, владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых подозревают в мошенничестве, в особо крупной растрате и создании преступного сообщества. Они были задержаны 30 марта. Магомедовых арестовали по подозрению хищении 2,5 миллиарда рублей. Свою вину они отрицают.

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