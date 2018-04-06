Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

В закладки

Киев, 6 апреля. Киевские эксперты обсудили нынешнее состояние украинских дорог и пришли к выводу, что оно действительно ужасно. Из 170 тысяч километров автотрасс на Украине только 2-3% находятся в приличном состоянии, и то преимущественно в крупных городах. Дорожная отрасль страны лежит в руинах, и, несмотря на то, что власти в этом году начали выделять приличные деньги на ремонт трасс, быстро изменить это положение не удастся. Как заявили корреспонденту Федерального агентства новостей аналитики, главная проблема — в повальной коррупции, которая царит среди дорожников. А также в отсутствии системы государственного контроля за качеством ремонта трасс.

Как недавно похвастался премьер Украины Владимир Гройсман, «работы по ремонту дорог в этом году будут самыми масштабными за всю историю независимости». По его словам, Кабмин утвердил специальную программу развития автодорог на 2018-2022 годы. По мысли украинских чиновников, восстановление дорог должно идти по трем направлениям: ремонт трасс, контроль качества, а также введение жесткого весового контроля.

В компании «Киевавтодор» отмечают, только в столице Украины почти 90% улично-дорожной сети требует срочного ремонта. Дороги Киева чуть ли не до основания разрушены из-за неконтролируемого движения тяжеловесного транспорта, резких и частых смен температуры воздуха, а также затягивания сроков выполнения капитального ремонта. Некоторые участки киевских дорог, по информации «Киевавтодора», за последние 30 лет вообще не ремонтировались.

В 2018 году власти Украины выделят на ремонт дорог 44 млрд гривен. Но, по мнению аналитиков, их явно недостаточно для того, чтобы привести дорожную сеть в более-менее приличное состояние. С января начал работу дорожный фонд, а федеральная компания «Укравтодор» начала отвечать только за 50 тысяч километров автодорог. Остальные 120 тысяч километров переданы на областной уровень с якобы «гарантированным» финансированием из дорожного фонда в размере 35% от его доходов.

Как заявил глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян, «теперь каждый украинец имеет право требовать качественных трасс от местных властей». Однако аналитики уверены, что тем самым центральная власть просто самоустранилась от ответственности за ужасные трассы, вызывающие шок и трепет у украинских водителей.

«Оценку украинским дорогам уже дали международные эксперты. Наша страна сегодня находится на 130-м месте из 140 стран мира по состоянию дорог. По объективным данным, от 95 до 97% дорог Украины сегодня находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. То есть, фактически полностью разрушены и непригодны для проезда. Средняя скорость передвижения по ним сегодня составляет 25 (!) километров в час, — заявил ФАН эксперт автодорожной отрасли Андрей Мартенс. — И эта тенденция только нарастает, потому что в предыдущие годы власти хронически недофинансировали отрасль, не занимались плановыми ремонтами.

Выделялось мизерное количество средств на поддержку состояния автотрасс, и, как результат, мы имеем сегодняшнюю ситуацию. Да, сегодня власть вроде бы заинтересовалась проблемой качества дорог, идет некоторое увеличение финансирования. Но это — во многом вынужденная мера. Потому что перед страной встала реальная угроза полного разрушения не только дорожного полотна, но и основания трасс. А его ремонт будет стоить уже совсем других, гораздо больших, средств».

Как отмечают аналитики, одна из главных проблем в дорожной отрасли Украины — обилие именно ямочного ремонта дорог. И такой ремонт очень сложно проконтролировать. Как следствие, компании-подрядчики регулярно присваивают себе дорожные деньги путем многочисленных махинаций.

По словам экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, та же история — с менеджментом в министерстве инфраструктуры Украины. Однажды там пообещали создать «черный список» вороватых подрядчиков, с которыми не будет вестись сотрудничество. После этого прошло полгода, и выяснилось, что ряд неугодных начальников поувольняли, а массовое воровство среди дорожников все равно продолжается.

Также Кучеренко добавил, что нынешний министр инфраструктуры Владимир Омелян уже третий год носится с идеей создания FIDIC («независимой системы мониторинга качества»), инспектора которой должны контролировать качество дорог в Украине.

«Ну, и где эти инспектора? Когда нужно освоить деньги международных организаций, то они тут как тут. Но если взять 170 тысяч километров дорог Украины, то хорошо, если хотя бы тысяча километров содержится за счет этих организаций. По сути, это меньше 1% трасс», — говорит экс-министр.

Тысячи украинских водителей нынешней весной были просто шокированы состоянием дорог в стране. Особенно с учетом рекордного количества средств, которое ежегодно выделяется их ремонт. Испуганные автолюбители пишут в соцсетях возмущенные комментарии.

«Трасса «Чигирин-Черкассы» - это полный ужас!!! Сколько наш бедный народ уже может терпеть такое?!» — поражается пользователь Евгений К.

По мнению автолюбителей, крайне печально выглядит и трасса от Киева до Запорожья через Полтаву.

«Зима полностью «съела» некоторые дороги, а следы «ямочной реконструкции» уже незаметны! Каждый раз поражает Полтава и область. Это ведь — отнюдь не депрессивный регион, а такой ужас в городе… Водители-полтавчане, как вы это терпите? Харьковская область – полный ужас! Дорога «Харьков — Днепр» — еще больший ужас! От Днепра в Запорожье 70 км, а отремонтированы лишь 23 км. Кое-где уже и на новом покрытии, положенном осенью, глубокие ямы», — негодует автоледи Наталья Н.

Больше всего рядовых автолюбителей возмущает то, что «гроши есть, а качество ремонта дорог — никакое».

«Только таможня в рамках дорожного эксперимента в 2017-м перечислила на дороги 12,3 млрд. гривен. Это дополнительно, вне дорожного фонда! Но где все эти деньги? Яма на яме!» – пишет Валентин Д.

Украинские пользователи Сети приходят к печальным выводам: «Какая власть — такие и дороги! Сколько уже можно так?! Дорог нет, медицины нет, спорта нет — ничего нет!!! Народ устал от этого! Сколько можно воровать и думать только о себе?!»

Корреспондент ФАН также лично убедился в качестве региональных дорог Украины. Трасса, ведущая из Николаева в Херсон, изобиловала жуткими ямами и выбоинами, каждая из которых могла стать последней для одного из колес. Особенно поразила глубокая яма на этой трассе, находящаяся буквально в двух метрах от…железнодорожного переезда. И даже одна из важных центральных дорог Украины, из Киева в ближайший пригород, Белую Церковь, по своему состоянию сегодня близка к самым глухим сельским трассам в России.

«Ну что вы хотите — в последние 15 лет серьезным ремонтом украинских дорог никто не занимался!»

«А если дорогу не ремонтировать в течение пяти лет, то потом за ее ремонт придется платить в пять раз больше. Если же не заниматься дорогами 10-15 лет, как и произошло на Украине, то их ремонт обойдется уже в десять раз дороже, — говорит эксперт Мартенс. — Сегодня власти стоят перед необходимостью выйти из «дорожного кризиса», чтобы хотя бы 60% дорог в стране пришли в удовлетворительное состояние. На это потребуется не менее 5-7 лет и 200-250 млрд гривен в год. А вовсе не те 44 млрд, которые власти выделили в текущем году. Поэтому я уверен, что ужасная ситуация с трассами у нас в ближайшие годы сильно не изменится».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.