Новым худруком театра Табакова назначен его ученик Машков

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Москва, 6 апреля. Новым художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков.

Он был представлен труппе «Табакерки» в пятницу заместителем мэра Москвы Леонидом Печатниковым и главой столичного департамента культуры Александром Кибовским.

Машков является учеником скончавшегося 12 марта народного артиста ССР Олега Табакова. На его курсе он учился в Школе-студии МХАТ, которую закончил в 1990 году. «Табакерка» является для него родным театром. Ранее Машков уже поставил в театре три своих спектакля – «Звездный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер».

Отмечается, что после смерти Табакова Машкову сразу же предложили возглавить «Табакерку», и он взял время на размышление. Сам Табаков не оставил пожеланий по поводу своего наследника на посту художественного руководителя театра.

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