Полпред Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Саратовской области

В закладки

Москва, 6 апреля. Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе, экс-глава госкомиссии по химразоружению Михаил Бабич сообщил, что в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в городе Шиханы Саратовской области никогда не хранилось химическое оружие, в том числе так называемый газ «Новичок», которым якобы был отравлен в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

«Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы, — сказал Бабич в интервью журналистам. — Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся». «В Саратовской области был объект, но не в Шиханах», — заключил он, сообщает «Интерфакс».

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что газ «Новичок» якобы производила лаборатория в Саратовской области. Как заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, Лондон придумывает все новые версии по делу отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля», чтобы заболтать союзников.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.