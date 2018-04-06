Сын Шона Пенна арестован в Небраске за хранение наркотиков

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Линкольн, 6 апреля. Сын знаменитого голливудского актера Шона Пенна был задержан в штате Небраска за хранение наркотиков.

Хоппер Пенн был задержан во время прогулки на автомобиле со своей 24-летней подругой Умой фон Витткамп. В салоне машины правоохранительные органы нашли 14 граммов марихуаны, 4 таблетки амфетамина и 3 грамма галлюциногенных грибов, пишет «Свободная пресса».

Сын актера ранее уже признавался, что страдал от наркотической зависимости. Он отмечал, что согласился на реабилитацию после того, как однажды очнулся в больнице, и сидящий рядом отец заявил, что либо он идет лечиться, либо его ждет «скамейка на автобусной остановке». Хоппер Пенн решил, что больничная койка будет предпочтительнее, передает «Пятый канал».

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