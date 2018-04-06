Постпред РФ в ООН Василий Небензя — Великобритании: Вы оскорбляете наш разум

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Вечер минувшего четверга ознаменовался заседанием Совбеза ООН по так называемому «делу Скрипалей».

Выступая чуть раньше на Московской конференции по международной безопасности, глава МИД РФ Сергей Лавров сыграл роль Капитана Очевидность. Он озвучил вывод, который всем был ясен в России уже после приснопамятного мартовского ультиматума Лондона:

«Для преднамеренного нагнетания конфронтации и дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое «дело Скрипалей» стало предлогом — вымышленным или инсценированным — для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству которых просто «выкрутили руки». Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели».

Мыльный пузырь с мутными пятнами

Да-да, так и есть. Неприкрытое глумление, попрание международного права, продолжение демонизации России, прогрессирующее русофобство, et cetera. Это отложенные последствия распада СССР и следствие появления однополярного мира, автоматически повлекшие за собой деградацию международных институтов и международного права, возникших в Ялтинский период.

Да, это не гуманно, не толерантно и не законно. Но политика, активно оперируя этими понятиями, ими же редко когда руководствуется, предпочитая следовать логике жесткого прагматизма…

Собственно, это мы и наблюдаем на примере «дела Скрипалей». Пожалуй, лучше всего для характеристики данного «дела» подходит фраза политолога Ирины Алкснис, пусть и сказанная совсем по другому поводу: «Вы же не будете требовать выполнения дипломатического протокола от каких-нибудь островных дикарей?..»

Действительно, требовать протокола от людей, добровольно взявшихся исполнять роли дикарей, было бы странно. При этом стараниями британской стороны и ее сателлитов мыльный пузырь «дела Скрипалей» надувается все больше и больше, с каждым днем увеличиваясь в размерах и приобретая новые мутные разводы на своих пузырных боках.

Великобритания категорически отказывается предъявлять России что-то кроме обвинений, ультиматумов и дипломатических нот, составленных в духе фразы «Покайтесь!» Попутно Лондон игнорирует все просьбы российской стороны о проведении совместного расследования, а также о передаче Москве проб отравляющего вещества, записей камер наружного наблюдения в Солсбери и записей телефонных разговоров пострадавших.

Великобритания категорически отказывается следовать протоколу расследования случаев применения ОВ, изложенному в положениях Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Вместо этого британцы изобретают «на бегу» новую схему расследования, противоречащую Конвенции, но зато исключающую вовлечение в следствие России в любом формате, кроме статуса виновной стороны.

Великобритания категорически отказывается допускать российских представителей к пострадавшим в ходе инцидента в Солсбери Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Отказывается, несмотря на то, что у обоих фигурантов «дела» имеется российское гражданство. Мало того, России не предоставлены даже официальные сведения о физическом состоянии отца и дочери. Сведения британских СМИ о том, что Сергей до сих пор находится в коме, а Юлия более недели тому назад пришла в себя — не в счет.

Впрочем, стоит отметить появившуюся информацию о якобы состоявшемся 5 апреля телефонном разговоре Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой Викторией. Информация была озвучена в программе «60 минут» телеканала «Россия 1», и ведущие ВГТРК не смогли поручиться за подлинность аудиозаписи. Но все же, на наш взгляд, стоит процитировать ответ Юлии на вопрос о состоянии ее отца и ее самой: «Все нормально. Сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь. Все окей».

Косвенно подлинность этой информации подтверждается появившимся вечером 5 апреля сообщением МИД Великобритании, согласно которому Юлии Скрипаль было наконец-то передано предложение посольства России о предоставлении ей консульской помощи.

Если это так, то британский тезис о том, что Скрипали подверглись воздействию боевого ОВ последнего поколения, мягко говоря, повисает в воздухе. Любопытно в этом свете предположение Виктории Скрипаль, что ее дядя и двоюродная сестра могли отравиться в Солсбери… рыбой. Думается, тут к месту будет вновь процитировать Сергея Лаврова: «Тот факт, что полицейский давно выздоровел, Юлия Скрипаль пошла на поправку и Сергей Скрипаль, судя по всему, жив, делает необходимым понять, что это было за оружие массового уничтожения, которое так массово никого не смогло уничтожить?..»

«Highly likely» входит в моду

Между тем, Великобритания продолжает в категоричной форме возлагать вину за инцидент в Солсбери на Россию, перманентно используя в «доказательных материалах» уже успевший стать мемом словесный оборот «highly likely» — «скорее всего», «весьма вероятно».

Например, именно так, со ссылкой на анонимные источники, сформулировала свое недавнее сообщение лондонская газета The Times. В этом сообщении содержится утверждение, что с помощью научного анализа и разведданных сотрудникам британского правительства и спецслужб удалось уже спустя несколько дней после инцидента в Солсбери С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЕРОЯТНОСТИ установить место, где находится лаборатория, выпустившая использованное при покушении на Скрипалей ОВ. Согласно The Times, эта лаборатория, СКОРЕЕ ВСЕГО, находится в московском районе Ясенево. Именно там, ПО-ВИДИМОМУ, изготавливается ОВ для «политических убийств».

Очень метко описал британский подход к доказательной базе Андрей Вербицкий на своей странице в фейсбуке: «Секретная служба нашла секретную российскую лабораторию в секретном месте, где при соблюдении секретности производили «Новичок» для секретных политических убийств. В целях секретности секретного следствия, секрет расположения секретной лаборатории пока решили держать в секрете».

Кстати, еще до публикации The Times ту же самую мысль про место расположения «секретной российской лаборатории», и тоже с оговоркой «highly likely», пару раз озвучивал британский таблоид The Sun, аргументируя свой вывод тезисом о том, что «именно там, в Ясенево, находится штаб-квартира российской СВР». Словом, это было бы очень смешно, если б не было так грустно…

Несмотря на видную невооруженным взглядом парадоксальность британских нападок, они вполне укладываются в русло общезападного тренда на продолжение прессинга в отношении России. Этим объясняется поддержка, которая оказывается Великобритании в «деле Скрипалей» Соединенными Штатами, Германией, Францией и т.д. По этой же причине 4 апреля подготовленное вместе с Китаем и Ираном российское предложение о проведении совместного британо-российского расследования для прояснения всех вопросов по «делу Скрипалей» не получило необходимых двух третей голосов на внеочередном заседании исполнительного совета ОЗХО.

Неудивительно, что постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал итог заседания следующим образом: «В ответ на наше конструктивное предложение пролились в буквальном смысле мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии».

С яйцом на лице

Вместе с тем, нельзя сказать, что на Западе не замечают странностей в британском расследовании «дела Скрипалей». Например такие страны ЕС, как Австрия, Греция и Кипр, публично отказались принимать дипломатические меры против Москвы до окончательного разъяснения инцидента в Солсбери. В тех же странах, чьи правительства выразили поддержку Великобритании, не утихает критика в отношении позиции, занятой правительством Терезы Мэй.

Французский генерал Доминик Делаверде выразил свое мнение так: «ОЗХО в своем отчете за 2013 год, подготовленном научным комитетом, пришла к выводу, что необходимой информации для того, чтобы объявить о существовании «Новичка» и его владельцев, нет. В 2016 году глава британской лаборатории по обнаружению химического оружия в Портоне доктор Робин Блэк написал научную работу, в которой отмечал, что «факты наличия данного продукта практически отсутствуют и его состав остается неизвестным». То есть, британским следователям [в 2018 году] удалось идентифицировать вещество, чей состав неизвестен их собственной лаборатории, которая специализируется в этой области?!..»

Далее французский генерал добавляет: «Мгновенная истерия в СМИ и среди политиков заставила подумать о «дирижировании» истории с химическим оружием у Саддама Хусейна в 2003 году. Подобная истерия имела место на протяжении шести недель в 1989 году в связи с событиями в Тимишоаре, затем в ходе истории в 1990 году, когда злобные иракские солдаты выкидывали новорожденных из инкубаторов [в Кувейте], затем в 2013 году в связи с использованием химического оружия в Гуте. Все эти истории впоследствии были признаны ложью, направленной на создание прецедента, который позволил бы осуществить военное вмешательство в страну и свергнуть правительство».

Вывод Делаверде: «Официальный российский след [в «деле Скрипалей»] можно отбросить, но, с учетом русофобской истерии в СМИ и среди политиков, можно прийти к выводу, что мы стали объектом манипуляции, нацеленной на побуждение реакции у русофобской части общества, а также повышение уровня напряженности между ЕС и Россией. Манипуляции, возможно, направленной на подготовку общественности к введению более жестких антироссийских санкций, которые могут перерасти в военное противостояние».

Сразу после интервью директора военной лаборатории в Портон-Даун Гари Эйткенхеда, в котором тот указал, что ни он сам, ни его подчиненные не занимались вопросом госпринадлежности фигурирующего в «деле Скрипалей» ОВ, британская общественность вспомнила о высказываниях главы британского МИД Бориса Джонсона, утверждавшего прямо обратное. С особенным удовольствием «оттоптался» на главе собственного МИД лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, объявивший, что Джонсону надо немедленно объясниться, а до той поры он остается «с яйцом на лице».

Редактор The Daily Mirror Кевин Магуайр лаконично прокомментировал происходящее в своем твиттере всего одним, но емким вопросом: «Серийный лжец Борис Джонсон снова пойман на лжи?»

Конечно, подобные высказывания служат в определенной степени утешением для России. Но на деле они пока остаются голосами вопиющих в пустыне, поскольку внешнюю политику Франции и Великобритании определяют отнюдь не Делаверде, Корбин, Магуайр или им подобные.

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Соответственно, вряд ли стоило ожидать какого-то чуда и от открытого заседания Совбеза ООН по «делу Скрипалей», анонсированного на поздний вечер 5 апреля постпредом РФ при ООН Василием Небензей. Тем более что The Guardian поторопилась загодя озвучить западную точку зрения на это заседание, согласно которой «Россия попытается дискредитировать международную репутацию Великобритании после ряда оплошностей, допущенных Борисом Джонсоном и Министерством иностранных дел, которые привели к обвинениям в том, что Великобритания поспешила с возложением вины на Россию в деле отравления Скрипаля».

Театр абсурда

Заседание в Совбезе началось точно по расписанию — в 22:00 по Москве — с выступления российского постпреда в ООН Василия Небензи. Тот констатировал, что, во-первых, интервью Эйткенхеда обнулило основу доказательной базы британской стороны, а, во-вторых, что «Новичок» — это не российский копирайт». Иными словами, это придуманное за границей РФ название для определенного типа ОВ, разрабатываемых, в том числе, и в ряде стран Запада.

Касаясь неких сведений, которые якобы с подачи британских спецслужб позволили Лондону оперативно определить местоположение в России лаборатории, где синтезировался тот самый «Новичок», Небензя не удержался от шпильки в адрес MI5 и MI6: «Это какой-то театр абсурда. У вас что, не нашлось фейка поправдоподобнее?..» И, вздохнув, добавил: «O tempora! O mores! Куда делась старая добрая Англия?»

Слайд-шоу, которым в британском посольстве в Москве иллюстрировали доказательную базу Лондона по «делу Скрипалей», постпред России в ООН прокомментировал так: «Посмотрите на этот позор, мы вам его сейчас раздадим. Полемика с этими шестигранниками оскорбляет разум».

А следующую фразу Небензи и вовсе можно счесть приговором современному западному обществу:

«Мы живем в эпоху коллективного помутнения рассудка. Какими психотропными средствами зомбируют публику, мне неизвестно — кроме одного: СМИ. Вот страшное оружие нашего времени. Через СМИ легко можно манипулировать человеческим сознанием. И мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются. При этом не нужны никакие интеллектуально продвинутые схемы. Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание и подавая как истину в последней инстанции. Все по методу доктора Геббельса: ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой».

Последующее выступление представителя Великобритании Карен Пирс было не менее парадоксальным, чем предыдущие высказывания британской администрации по тематике «дела Скрипалей». Выяснилось, что постоянное использование британскими властями фразы «highly likely» объясняется тем, что по английским законам категорично о чем-то можно судить только после соответствующего судебного вердикта. При этом тот же закон совершенно не мешает Лондону категорично обвинять Москву в причастности к инциденту в Солсбери. После этого пассажа Пирс попыталась выстроить странные параллели между ЧП в Солсбери, инцидентом в Хан-Шейхуне и гибелью малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Далее Совбез услышал выступление представителя США, которая дала знать присутствующим, что Штаты — за все хорошее против всего плохого, а Россия, безусловно, виновна в том, что случилось в Солсбери, потому что если не Россия, то кто?..

Выступление представителя Эфиопии ничем особенным не ознаменовалось, а потому было воспринято присутствующими как своеобразный антракт. Зато представитель Франции немедленно выразил солидарность с позицией Великобритании и США, особенно подчеркнув, что случившееся в Солсбери «ужасно» и «пугающе». К сожалению, что при этом конкретно имелось в виду, спикер не уточнил. Не исключено, что слова «ужасно» и «пугающе» относились к улучшению физического состояния Юлии Скрипаль…

Вслед за представителем Франции прозвучали выступления представителей Китая, Казахстана, Швеции, Польши, Кувейта, Боливии, Экваториальной Гвинеи, Нидерландов, Кот-д'Ивуара и Перу. Все они выражали озабоченность случившимся, все призывали к тщательному расследованию.

Ну, а под занавес заседания слово вновь взял Василий Небензя и, фигурально выражаясь, еще раз со смаком «утрамбовал» Великобританию, процитировав сцену суда над Валетом из «Алисы в стране чудес». Да так, что англичанка отреагировала каким-то совсем уж невнятным писком.

Россия не ждет извинений

Увы, есть мнение, что по-настоящему блестящее выступление поспреда России Западом услышано не будет. Хотя бы по той причине, что Великобритания и Ко ждут от России лишь капитуляции, заведомо объявив все остальные действия Москвы «попытками уйти от ответственности». А значит, процесс дальнейшей «скрипализации» отношений между Западом и Россией будет продолжаться, порождая новые санкции и блокируя российские попытки снижения градуса взаимной конфронтации.

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О том, что нас ждет дальше, не так давно высказался политолог, публицист, специалист по американской внутренней и внешней политике Дмитрий Дробницкий: «Года полтора западная пресса будет скандировать о том, что русские — не только хакеры, но и отравители. Убедительных доказательств вины России найдено так и не будет, но наши контакты с англосаксонским миром на достаточно продолжительный срок будут подвергнуты еще большей заморозке».

Конечно, это звучит не очень оптимистично. Но что поделать, такова реальность нашего мира. Это прекрасно понимают в российском правительстве. Так, комментируя вопрос о том, ждет ли Россия официальных извинений со стороны Великобритании, так и не приведшей доказательств причастности нашей страны к инциденту в Солсбери, президент Владимир Путин сообщил, что извинений не ожидает:

«Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время. Это касается не только этого дела покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений».

Что ж, остается ждать, когда инициированная Великобританией истерика вокруг «дела Скрипалей» пойдет на спад. Понятно, что это произойдет не скоро. Вместе с тем, можно отметить, что первые косвенные признаки неустойчивости британской позиции уже начинают появляться.

Во-первых, внезапно прозрел премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, «нахлобученный» на Балтийском саммите высказыванием президента США о том, что диалог с Кремлем возможен и «только тупые не хотят иметь хороших отношений с Россией». В своем интервью местной радиостанции Сквернялис «проехался» по британской моде на «highly likely»: «Я считаю, что как Великобритания, так и международные эксперты должны дать ясный ответ и поставить точку в этом деле, так как сейчас существует высокая вероятность, что этот шаг осуществлен с российской стороны, но высокая вероятность не является стопроцентным подтверждением факта».

Во-вторых, в МИД Великобритании подумали-подумали и после интервью Гари Эйткенхеда удалили в своем твиттере сообщение о том, что страной происхождения вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, является Россия. И правильно. Не всем же нравится ходить «с яйцом на лице», как Борису Джонсону…

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