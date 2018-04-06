Сирия: ФАН публикует видео из больницы в Джобаре, где были найдены медикаменты западного производства

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Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской правительственной армии снял видео из больницы в Джобаре, которую боевики долгое время использовали в своих целях. В ней военнослужащими САА, кроме прочего, были найдены медикаменты западного производства, которые, по всей видимости, поставлялись некоторыми внешними игроками для сохранения анклава боевиков вблизи сирийской столицы.

Напомним, Джобар — один из населенных пунктов в Восточной Гуте, который ранее находился под контролем вооруженной группировки «Файлак ар-Рахман». Во второй половине февраля сирийские правительственные войска во главе с элитным подразделением САА «Силы Тигра» начали военную операцию «Дамасская сталь» по ликвидации анклава боевиков, где также действовали террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Ислам» и некоторые другие. В ходе наступления, развивавшегося с востока на запад, сирийской армии удалось освободить значительную часть Восточной Гуты и разрезать оставшуюся территорию на три части: северную — с Думой и Эр-Риханом, среднюю часть — с Харастой и южную — с Арбином, Айн-Термой, Джобаром и Замалькой.

Освобождение этих территорий носило исключительно гуманитарный характер. При активном участии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сирийскому правительству и вооруженным группировкам удалось достичь договоренностей о том, что боевики прекращают боевые действия против правительственных войск и выезжают на территорию зоны деэскалации «Идлиб» для того, чтобы начать мирную жизнь. На сегодняшний день все участники вооруженных формирований из Харасты и южной части бывшего анклава уже вывезены, своей очереди ожидает Дума.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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