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Рига, 6 апреля. Юрмала из-за «дурацкой политики» Латвии потеряла огромные деньги, а местные исполнители оказались никому не нужны, заявил советский и латвийский композитор, дирижер Раймонд Паулс.

По его словам, из-за действия Риги Латвия осталась без денег и внимания. Композитор отметил, что конкурс «Новая волна» был значим для страны. Он уточнил, что в свое время «Новая волна» помогала латвийским музыкантам. Благодаря конкурсу, считает Паулс, у них были внимание и деньги.

При этом он подчеркнул, что после закрытия фестиваля не осталось «ни внимания, ни денег». Как пишет «Русская весна», Паулс пожаловался на то, что бесплатно написал 12 песен латвийской исполнительнице Кристине Праулине. Он подчеркнул, что в Москве «за каждую песню платят бешеные деньги, особенно, если понимают, что это будет хит».

«Все пропало» не из-за абстрактной «дурацкой политики», а из-за вполне конкретной русофобии», — добавил композитор.

По его словам, Латвия в очередной раз «выстрелила себе в ногу». Напомним, в июле 2014 года ряду российских исполнителей запретили въезд в Латвию, из-за чего организаторы конкурса перенесли его в Сочи.

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