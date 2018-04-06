Экс-министр рассказал, как США чуть не устроили второй Чернобыль на Украине

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Киев, 6 апреля. США чуть не устроили второй Чернобыль на Украине, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

К таким последствия привели попытки использовать на построенных во времена СССР атомных электростанциях ядерное американское топливо.

По словам Червоненко, летом в Запорожской области происходили эксперименты с так называемой американской компанией «Вестингхаус». Она переделывает ТВЭЛы и через Швецию везет в Россию отработку, на реакторах, на которых обожглись в Чернобыле.

«Была страшная авария, еле погасили, когда в Николаеве, на атомной Южноукраинской закипело охладительное озеро, кто спас? То, что у нас параллельные энергетические системы. Да вы орите сколько угодно – мы можем без России? Не можем…», — приводит его слова «ПолитНавигатор».

Червоненко также подчеркнул, что на Западе украинская продукция не нужна. Бывший министр считает, что компания «Вестингхаус» еще со времен «оранжевой революции» пытается захватить рынок Украины, убрав оттуда российские компании.

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