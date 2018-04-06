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Украина
«Переименовать Киев, созвать ООН»: россияне ответили украинской чиновнице, возмутившейся матрешками
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    «Переименовать Киев, созвать ООН»: россияне ответили украинской чиновнице, возмутившейся матрешками

    10:24  6 Апреля 2018
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    «Переименовать Киев, созвать ООН»: россияне ответили украинской чиновнице, возмутившейся матрешками

    Москва, 6 апреля. Россияне иронично ответили вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванне Климпуш-Цинцадзе, возмутившейся пасхальными украшениями с матрешками.

    В социальных сетях они предложили украинской чиновнице, назвавшей матрешек «ударом ниже пояса», шутливый план дальнейших действий – переименовать Киев, придумать свой крест вместо православного и созвать ООН, предположив, что появление пасхальных украшений с символом России на украинских прилавках в Киеве наверняка свяжут с Кремлем.

    «А еще православный крест символ этого праздника, пусть тогда свой крест придумывают», — написал пользователь под ником bizon_7777.

    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе

    «Явно же поставщик матрешек Кремль, Совбез ООН надо созывать, Украина в опасности», — пошутил Girtres.

    «Судя по всему, киев нужно переименовать в Скакальск, потому как Русь была Киевской… Болезнь в головах присутствует вот у таких политиков», — прокомментировал заявление Климпуш-Цинцадзе kondrat.bum.

    В свою очередь пользователь Chebansky напомнил, что продавец не выставляет на прилавок товар, который не пользуется спросом. Как он отметил, пасхальные украшения с матрешками в украинском магазине свидетельствуют о том, что пропаганда «еще не добила» жителей страны.

    «Переименовать Киев, созвать ООН»: россияне ответили украинской чиновнице, возмутившейся матрешками

    «Идешь ночью домой, хочешь поесть, заходишь в магазин, а там сало — символ Украины!» — в тон украинской чиновнице пошутил Johnnny.

    «Государство это точно не может предотвратить — болезнь в головах», — это очень точно описывает тех, кто у них у власти», — отметил Игорь Жданеев, отвечая на предположение Климпуш-Цинцадзе о том, что киевская власть не может предотвратить появления на прилавках товаров с матрешками из-за некой «болезни в головах».

    Также россияне иронично заметили, что матрешки, по мнению украинской чиновницы, вероятно, «подрывают боевой дух» и «отравляют души невинных украинцев».

    Напомним, ранее Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook назвала «ударом ниже пояса», обнаруженные ею в магазине пасхальные украшения для яиц с матрешками.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #пасха #соцсети #климпуш-цинцадзе #матрешки
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