«Переименовать Киев, созвать ООН»: россияне ответили украинской чиновнице, возмутившейся матрешками

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Москва, 6 апреля. Россияне иронично ответили вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванне Климпуш-Цинцадзе, возмутившейся пасхальными украшениями с матрешками.

В социальных сетях они предложили украинской чиновнице, назвавшей матрешек «ударом ниже пояса», шутливый план дальнейших действий – переименовать Киев, придумать свой крест вместо православного и созвать ООН, предположив, что появление пасхальных украшений с символом России на украинских прилавках в Киеве наверняка свяжут с Кремлем.

«А еще православный крест символ этого праздника, пусть тогда свой крест придумывают», — написал пользователь под ником bizon_7777.

«Явно же поставщик матрешек Кремль, Совбез ООН надо созывать, Украина в опасности», — пошутил Girtres.

Явно же поставщик матрешек Кремль, совбез ООН надо созывать, Украина в опасности — Иван (@Girtres) April 6, 2018

«Судя по всему, киев нужно переименовать в Скакальск, потому как Русь была Киевской… Болезнь в головах присутствует вот у таких политиков», — прокомментировал заявление Климпуш-Цинцадзе kondrat.bum.

В свою очередь пользователь Chebansky напомнил, что продавец не выставляет на прилавок товар, который не пользуется спросом. Как он отметил, пасхальные украшения с матрешками в украинском магазине свидетельствуют о том, что пропаганда «еще не добила» жителей страны.

«Идешь ночью домой, хочешь поесть, заходишь в магазин, а там сало — символ Украины!» — в тон украинской чиновнице пошутил Johnnny.

«Государство это точно не может предотвратить — болезнь в головах», — это очень точно описывает тех, кто у них у власти», — отметил Игорь Жданеев, отвечая на предположение Климпуш-Цинцадзе о том, что киевская власть не может предотвратить появления на прилавках товаров с матрешками из-за некой «болезни в головах».

Также россияне иронично заметили, что матрешки, по мнению украинской чиновницы, вероятно, «подрывают боевой дух» и «отравляют души невинных украинцев».

Напомним, ранее Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook назвала «ударом ниже пояса», обнаруженные ею в магазине пасхальные украшения для яиц с матрешками.

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