РФ зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии в провинциях Алеппо, Латакия

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Москва, 6 апреля. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии зафиксирована восемь случаев нарушения режима тишины, турецкая — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

Российская часть совместного российско-турецкого представительства по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировала восемь случаев стрельбы в провинциях Алеппо (2), Латакия (4), Дамаск (2). Турецкая часть представительства сообщает о пяти случаях стрельбы в провинции Идлиб.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Таксис провинции Хама, было выдано продовольствие весом 8,45 тонн. За последние сутки медицинскую помощь получили 184 человека.

В течение дня также было подписано два соглашения о присоединении к режиму перемирия с населенными пунктами Тэаль-Дмина и Аль-Кантара-Жаниби в провинции Хама.

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