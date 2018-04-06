Чиновников в России будут оценивать по качеству работы с гражданами

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Москва, 6 апреля. Российское правительство утвердило новые правила оценки эффективности чиновников. Как говорится в тексте постановлении, опубликованном утром в пятницу на сайте кабмина, в частности вводится система их мотивации в зависимости от качества работы с гражданами.

В рамках новых утвержденных правил при оценке эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов государственных внебюджетных фондов будет качество предоставления госуслуг, применение результатов оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей.

Механизм оценки гражданами качества предоставления услуг также распространён на руководителей МФЦ, в том числе на все государственные услуги регионов и муниципальные услуги, которые оказываются в МФЦ, передает «Парламентская газета».

Напомним, ранее Государственная дума в окончательном чтении приняла поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые предполагают введение в России новой меры пресечения — запрета на определенные действия.





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