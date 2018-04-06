Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

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Как только ребенок попадает на территорию «ТачкиГрада», для него начинается взрослая жизнь. Независимо от возраста каждому жителю умного города официально выдают паспорт и кредитную карту с небольшой суммой денег на первое время. Здесь они называются ладушки. Теперь отвечать за каждый свой поступок детям придется самостоятельно.

Необходимо оплачивать штрафы, оказывать первую медицинскую помощь, соблюдать все правила дорожного движения и пожарной безопасности. В игровой форме дети учатся безопасному поведению в большом городе.

Идеолог проекта, многодетная мама Светлана Данилова, рассказала, что на создание такого города ее вдохновили именно дети.

«Каждый раз, когда следующий ребенок идет в школу, всегда волнуешься, как он будет переходить дорогу. Мои дети переходят всего только один проспект, и всегда вздрагиваешь, как это произойдет», — рассказывает художественный руководитель «ТачкиГрада».

Печальная статистика на дорогах подтолкнула сотрудников ГИБДД выступить в качестве консультантов при составлении тестовых вопросов, нанесении разметки и определении мест установки дорожных знаков в умном городе.

«К сожалению, по статистике, только в этом году в Санкт-Петербурге каждый пятый ребенок, попавший в ДТП, пострадал по собственной неосторожности. Поэтому важно с самых юных лет научить детей безопасному поведению на дорогах», — считает заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталья Клячкова.

Учиться детям приходится прямо на месте. Проходя квест, шаг за шагом они приобретают новые знания. И, возможно, этот смоделированный мир поможет им принять верное решение в экстремальной ситуации мира реального.

«Меня сегодня остановили за левостороннее движение, и я научилась правильно ездить», — делится своими достижениями участница квеста Катя Кропотова.

В городе безопасности «ТачкиГрад» организаторы уделили внимание не только правилам дорожного движения. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров разместились торговый центр, музей, банк, больница и центр интернет-безопасности. Проходя все станции, дети не только отвечают на вопросы, но и зарабатывают деньги.

Все заработанные ладушки можно потратить на игровые автоматы или взять в аренду автомобиль на целый день. Но главное теперь — не нарушать правила дорожного движения.

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