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Варшава, 6 апреля. Политолог, руководитель Института стратегических исследований Варшавского университета Роман Кузьняр отметил, что «деморализованый Запад» проигрывает «решительной России».

Польский эксперт в своей статье «Европа на пороге краха» обратил внимание, что «мягкость западных политиков» играет на руку президенту России Владимиру Путину. Например, по мнению Кузьняра, глава США Дональд Трамп не скрывает своего восхищения перед российским лидером, а глава венгерского правительства Виктор Орбан находится с Путиным в хорошим отношениях, как и большинство других европейских лидеров.

«Им, конечно, удается потешить свое самолюбие, но от такой политики выигрывает только Россия», — убежден политолог.

В таких условиях антироссийские санкции не приносят никакой пользы, а лишь «создают неприязнь всего остального мира к Западу». При этом он считает, что Россия якобы ослаблена, однако испугавшийся ее Запад «трепещет при мысли» о возможном противостоянии, «выставляя себя на посмешище». Эксперт отмечает превосходство РФ.

«В недавнем прошлом Запад благодаря сплоченности, решимости и продуманной стратегии мирным путем победил Советский Союз, который был гораздо сильнее России, — приводит слова Кузьняра «ИноСМИ». — Сейчас деморализованный Запад, отказывающийся от своей идентичности и неспособный мыслить стратегически, проигрывает слабой, но решительной Российской Федерации».

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