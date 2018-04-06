Назови место, я приеду: Нурмагомедов призвал Макгрегора к ответу за нападение на автобус

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Москва, 6 апреля. Российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал нападение ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира UFC 223.

«Мне смешно. Ты разбил окно? Зачем? Заходи внутрь. Если ты настоящий гангстер, то почему бы тебе не зайти внутрь? Хочешь поговорить со мной? Назови место, я приеду» — приводит слова спортсмена «Матч ТВ» со ссылкой на журналиста Ариэля Хельвани.

Напомним, что накануне Макгрегор вместе с друзьями напал на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмагомедов. В данный момент ирландцу предъявлены обвинения в нанесении побоев спортсменам и ущербу автобусу в размере 8 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус с участниками UFC.

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