«Противник ведет себя нагло»: в ДНР связали учащение обстрелов Докучаевска со скорыми выборами президента Украины

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Несмотря на объявленный режим перемирия, обстановка на линии фронта под Докучаевском остается стабильно напряженной. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на передовых позициях подразделений вооруженных сил Донецкой народной республики и пообщался с бойцами.

По их словам, за последний месяц было зафиксировано несколько обстрелов из минометов, но чаще ВСУ ведут огонь из стрелкового вооружения и орудий бронетехники.

«Противник ведет себя нагло, пытается проводить разведку боем. Техника выезжает обстреливать наши позиции даже в дневное время: БМП, бронетранспортеры. К ночи начинаются обстрелы из стрелкового оружия, активно используются беспилотники», — отмечает военнослужащий ВС ДНР с позывным Шанхай.

При этом бойцы сходятся во мнении, что в ближайшем будущем следует ожидать обострения обстановки. Причиной этого, по их мнению, являются приближающиеся выборы на Украине.

«Думаю, боевые действия возобновятся, поэтому я и пошел воевать. Близятся выборы на Украине, и вряд ли Порошенко переизберут на второй срок. Но если он вновь развяжет большую войну и введет военное положение, то он сможет задержаться на этом посту дольше. Но мы готовы к этому, мы готовы сражаться», — говорит военнослужащий ВС ДНР с позывным Искандер.

Вооруженные силы республики регулярно готовятся к боевым действиям. Постоянно оборудуются новые окопы, траншеи, ходы сообщения, щели и блиндажи, а уже имеющиеся поддерживаются в должном состоянии. Также на уровне и боевая подготовка.

«Приходят новые люди, вливаются в коллектив. Они перенимают опыт старших товарищей, многие из которых воюют не первый год. Мы регулярно проводим тренировки, несколько раз в неделю у нас бывает учебная тревога, чтобы новоприбывшие были готовы к внезапному изменению ситуации», — подчеркивает боец ВС ДНР с позывным Джанго.

Отметим, что с 00:00 30 марта вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению режима прекращения огня, так называемое «пасхальное перемирие». Несмотря на это, ВСУ не прекращают обстреливать территорию республики, а на некоторых участках фронта даже выросло число обстрелов.

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