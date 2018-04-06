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Новороссия
«Противник ведет себя нагло»: в ДНР связали учащение обстрелов Докучаевска со скорыми выборами президента Украины
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    «Противник ведет себя нагло»: в ДНР связали учащение обстрелов Докучаевска со скорыми выборами президента Украины

    10:20  6 Апреля 2018
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    В ДНР связали увеличившееся число обстрелов Докучаевска со скорыми выборами президента Украины

    Несмотря на объявленный режим перемирия, обстановка на линии фронта под Докучаевском остается стабильно напряженной. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на передовых позициях подразделений вооруженных сил Донецкой народной республики и пообщался с бойцами. 

    По их словам, за последний месяц было зафиксировано несколько обстрелов из минометов, но чаще ВСУ ведут огонь из стрелкового вооружения и орудий бронетехники. 

    «Противник ведет себя нагло, пытается проводить разведку боем. Техника выезжает обстреливать наши позиции даже в дневное время: БМП, бронетранспортеры. К ночи начинаются обстрелы из стрелкового оружия, активно используются беспилотники», — отмечает военнослужащий ВС ДНР с позывным Шанхай. 

    В ДНР связали увеличившееся число обстрелов Докучаевска со скорыми выборами президента Украины

    При этом бойцы сходятся во мнении, что в ближайшем будущем следует ожидать обострения обстановки. Причиной этого, по их мнению, являются приближающиеся выборы на Украине. 

    «Думаю, боевые действия возобновятся, поэтому я и пошел воевать. Близятся выборы на Украине, и вряд ли Порошенко переизберут на второй срок. Но если он вновь развяжет большую войну и введет военное положение, то он сможет задержаться на этом посту дольше. Но мы готовы к этому, мы готовы сражаться», — говорит военнослужащий ВС ДНР с позывным Искандер. 

    В ДНР связали увеличившееся число обстрелов Докучаевска со скорыми выборами президента Украины

    Вооруженные силы республики регулярно готовятся к боевым действиям. Постоянно оборудуются новые окопы, траншеи, ходы сообщения, щели и блиндажи, а уже имеющиеся поддерживаются в должном состоянии. Также на уровне и боевая подготовка. 

    «Приходят новые люди, вливаются в коллектив. Они перенимают опыт старших товарищей, многие из которых воюют не первый год. Мы регулярно проводим тренировки, несколько раз в неделю у нас бывает учебная тревога, чтобы новоприбывшие были готовы к внезапному изменению ситуации», — подчеркивает боец ВС ДНР с позывным Джанго. 

    В ДНР связали увеличившееся число обстрелов Докучаевска со скорыми выборами президента Украины

    Отметим, что с 00:00 30 марта вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению режима прекращения огня, так называемое «пасхальное перемирие». Несмотря на это, ВСУ не прекращают обстреливать территорию республики, а на некоторых участках фронта даже выросло число обстрелов.

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    Автор: Олег Никитин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #донбасс #новороссия
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