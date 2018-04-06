Сеть кафе «Му-Му» снизит цены в аэропортах до уровня московских

В закладки

Сетевые кафе и рестораны быстрого питания в подмосковных аэропортах, которым ФАС России предписало сбавить цены с «запредельных» до уровня городских, готовы пойти на уступки.

Эту информацию Федеральному агентству новостей подтвердили в управлении ФАС по Московской области. Ранее подмосковное УФАС сообщило о возбуждении дел в отношении ООО «Бургер Рус» (сеть ресторанов Burger King), ООО «Галерея-Алекс» (кофейни «Шоколадница») и ООО «Мастер Франчайзинг Групп» (кафе «Му-Му») за «установление и поддержание монопольно высоких цен» в аэропортах Шереметьево, Домодедово и «Жуковский». Впервые эта проблема была озвучена в конце июня прошлого года, через девять с небольшим месяцев стало известно, что вторая сторона готова идти на уступки.

Как рассказал в интервью ФАН заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области Дмитрий Стрельников, его ведомство провело расследование и установило, что в действиях этих сетей имеются нарушения. По его словам, до принятия окончательного решения все вышеуказанные компании, понимая свою социальную ответственность, заявили о готовности снизить цены.

«В ходе исполнения наших предписаний антимонопольный орган будет детально рассматривать предложенные варианты снижения цен данными хозяйствующими субъектами», — подчеркнул Стрельников.

Замглавы Управления ФАС по Московской области отметил также, что в случае неисполнения предписаний уже наступает предусмотренная законом административная ответственность. В конечном же итоге неизменно последовали бы штрафы.

«Я не готов сказать, большие они или маленькие, — добавил Стрельников. — Тут уже каждая компания сама для себя могла бы как-то определять, являются для нее штрафы существенными или нет. Какими они установлены законом, такие и применяются. Нами установлено, что стоимость услуг общественного питания превышает сумму расходов и прибыли, необходимых для производства и реализации таких услуг. Соответственно, мы все это проанализировали и не увидели обстоятельств, которые не позволяют установить цены ниже существующего уровня».

По словам Стрельникова, Burger King и «Му-Му» заявили о готовности снизить цены в аэропортах — в связи с «социальной значимостью вопроса».

«Шоколадница» же имеет некое экспресс-меню, — говорит он. — Им может воспользоваться любой потребитель — пассажир, который находится на территории аэропорта. Сейчас компания заявила о том, что готова его пересмотреть, дополнить, расширить в соответствии с ценами в столичном регионе».

При этом в настоящее время в отношении «Шоколадницы» расследование антимонопольной службы еще продолжается.

«Безусловно, по всему этому вопросу самым главным индикатором будет, скажем так, удовлетворение потребителей, о чем, я думаю, станет известно и понятно в ближайшее время, — говорит Стрельников. — Насколько потребитель ощутит это снижение и насколько он будет удовлетворен изменениями».

ФАН связалось с самими сетями, чтобы получить от них информацию из первых рук.

Выяснилось, что у сети кафе «Му-Му» вообще нет заведений в трех вышеуказанных аэропортах. Вот официальный ответ компании Федеральному агентству новостей: «Сеть кафе МУ-МУ, владелец ООО «Фастлэнд», не имеет собственных предприятий общественного питания в аэропортах. Упомянутое кафе, принадлежащее ООО «Мастер Франчайзинг Групп», является предприятием франчайзи».

Генеральный директор ООО «Мастер Франчайзинг Групп» и ООО «МФГ», которые работают в аэропортах по договору франчайзинга с ООО «Фастлэнд» — владельцем сети кафе МУ-МУ, Ольга Баранова озвучила официальную позицию компании:

«В рамках возбужденного со стороны УФАС по Московской области дела о завышении цен в аэропортах нами было принято решение о добровольном снижении цен на часть блюд в кафе, расположенных на территориях аэропортов Московской области до уровня цен в кафе сети «Му-Му», расположенных на территории города Москва и Московской области. Мы учли доводы УФАС о такой необходимости, несмотря на более высокие издержки нашего бизнеса на территории аэропортов. Оцениваем эту ситуацию с положительной точки зрения и понимаем социальную значимость такого решения».

Напомним, в июле 2017 года глава Федеральной антимопольной службы РФ Игорь Артемьев заявил, что ведомство будет предпринимать меры для снижения «запредельных цен в кафе аэропортов».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.