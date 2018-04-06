Ясновидящая рассказала о гадостях, которое готовит «Евровидение»

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Москва, 6 апреля. Ясновидящая и психолог Марианна Абравитова рассказала, чего стоит ждать от грядущего конкурса «Евровидение», который пройдет в Португалии в начале мая.

Напомним, что выступления артистов состоятся в Лиссабоне на «Алтис-Арене». Первый полуфинал конкурса пройдет 8 мая, второй — 10 мая.

В интервью изданию «Утро.ру» Абравитова заявила, что Россия будет участвовать в музыкальном конкурсе, однако на «Евровидении-2018» будет «присутствовать негласная тема игнора».

«Препоны будут носить исключительно политический и психологический характер. Нас хотят заставить прочувствовать весь этот игнор, специально запланированный», — пояснила она.

Тем не менее, психолог выразила мнение, что Россия будет демонстрировать высокий уровень и не будет обращать внимание на «всю эту мышиную возню». Абравитова также не исключает, что на конкурсе будет использоваться тема мелкого вредительства.

Россию в этом году на конкурсе представляет Юлия Самойлова, которая, по словам ясновидящей, поедет на «Евровидение» и будет среди лучших.

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