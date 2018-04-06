Милонов спрогнозировал реакцию Юлии Скрипаль на предложение о консульской помощи РФ

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Российское посольство получило срочную ноту от МИД Великобритании, в документе сообщается о состоянии здоровья Юлии Скрипаль, которая была отравлена вместе со своим отцом 4 марта 2018 года.

«Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа», — сказал источник РИА Новости.

По его словам, теперь Скрипаль может озвучить, намерена ли она воспользоваться помощью отечественной стороны или нет, а также сроки, в которые она готова принять предложение.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что фактически Юлия Скрипаль удерживается Великобританией.

«Возможно, до нее доведены искаженные сведения, она не имеет возможности принимать самостоятельные решения. Показательно, что наша страна, гражданином которой Юлия Скрипаль является, лишена возможности побеседовать с ней. То есть, наш дипломатический сотрудник, которого обязаны к ней допустить в соответствии с нормами международного права, не может к ней попасть», — констатирует парламентарий.

Народный избранник также предположил, что после ее отравления до Скрипаль доводят искаженную информацию, якобы к инциденту причастны «русские шпионы».

«Предположу, что она и реагирует на эту информацию соответствующим образом, и это неудивительно. Но если допустить, что в России будет отравлен гражданин Америки, и отечественная сторона не будет пускать к нему американского посла или дипломатического сотрудника США, вышел бы жуткий скандал», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, Юлия и Сергей Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Великобритания практически сразу бездоказательно заявила о причастности случившегося России. Однако химики Соединенного Королевства заявили, что страну-производителя яда установить невозможно. После этого МИД Великобритании удалил твит с обвинениями РФ в отравлении.

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