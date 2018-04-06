Суд приговорил экс-президента Южной Кореи к 24 годам тюрьмы

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Токио, 6 апреля. Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюрьмы по решению Центрального суда Сеула. Политик была задержана весной 2017 года по обвинению в коррупции.

Как стало известно, по крупнейшим телеканалам Южной Кореи в прямом эфире ведется трансляция заседания суда.

Дело против президента Южной Кореи было начато в связи с расследованием деятельности подруги экс-президента по имени Цой Сун Силь, которой были предъявлены обвинения в вымогательстве около 70 млн долларов у крупных корейских компаний с использованием президентской протекции. Пак Кын Хе были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в раскрытии государственной информации, превышении должностных полномочий, взяточничестве и коррупции. Прокуратура страны потребовала для Пак Кын Хе уплаты 118,5 миллиарда южнокорейских вон (около 95 миллионов долларов) штрафов и 30 лет тюремного заключения.

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