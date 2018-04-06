Сбербанк опроверг сообщения о вирусе для Android, ворующем деньги клиентов

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Москва, 6 апреля. Сбербанк опроверг сообщения российской антивирусной компании «Доктор Веб» о том, что клиентам, которые пользуются смартфонами на базе Android угрожает вирус, ворующий деньги со счетов.

«Сбербанк опровергает распространяемую в СМИ информацию об угрозе клиентам со стороны вируса Android.BankBot.358.origin», — приводит сообщение банка RT.

В организации подчеркнули, что клиенты надежно защищены, а недостоверность сведений, распространенных антивирусной компанией, Сбербанк готов доказать в судебном порядке. Как пишет «Комсомольская правда», в банке уточнили, что о существовании данного вируса специалисты узнали давно, и сейчас приложение «Сбербанк Онлайн» способно отразить атаки трояна.

Напомним, об угрозе для клиентов Сбербанка «Доктор Веб» сообщил накануне, заявив, что вирус уже заразил более 60 тысяч мобильных устройств.

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