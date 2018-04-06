Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Технологии
Сбербанк опроверг сообщения о вирусе для Android, ворующем деньги клиентов
Политика
«Все пропало из-за конкретной русофобии»: Раймонд Паулс рассказал, как Латвия осталась без денег и внимания
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сбербанк опроверг сообщения о вирусе для Android, ворующем деньги клиентов

    9:39  6 Апреля 2018
    146

    Сбербанк опроверг сообщения о вирусе для Android, ворующем деньги клиентов

    Москва, 6 апреля. Сбербанк опроверг сообщения российской антивирусной компании «Доктор Веб» о том, что клиентам, которые пользуются смартфонами на базе Android угрожает вирус, ворующий деньги со счетов.

    «Сбербанк опровергает распространяемую в СМИ информацию об угрозе клиентам со стороны вируса Android.BankBot.358.origin», — приводит сообщение банка RT.  

    В организации подчеркнули, что клиенты надежно защищены, а недостоверность сведений, распространенных антивирусной компанией, Сбербанк готов доказать в судебном порядке. Как пишет «Комсомольская правда», в банке уточнили, что о существовании данного вируса специалисты узнали давно, и сейчас приложение «Сбербанк Онлайн» способно отразить атаки трояна.

    Напомним, об угрозе для клиентов Сбербанка «Доктор Веб» сообщил накануне, заявив, что вирус уже заразил более 60 тысяч мобильных устройств.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сбербанк #вирус #android #троян
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин вручит премии в области литературы и искусства детям и юношам

      1:59 6 Апреля 2018 364
      Читать
      1:54
      Сегодня

      Лавров на встрече глав МИД СНГ в Минске обсудит сотрудничество в правоохранительной сфере
      1:35
      Сегодня

      Фракция «Единая Россия» обсудит с Медведевым реализацию послания Путина
      23:11
      Вчера

      Небензя заявил, что списка вопросов Лондона к России «не было и нет»

      23:09
      Вчера

      Никакой угрозы для России Скрипаль не мог представлять — Небензя

      21:59
      Вчера

      Сирия: российские военные помогли доставить 130 тонн гуманитарной помощи в Даръа

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 2327

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      29126

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      3192

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      3644

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      2720
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Джабаров объяснил, зачем Лондон придумывает версии по «делу Скрипаля»

      Джабаров объяснил, зачем Лондон придумывает версии по «делу Скрипаля»

      9:14   6 Апреля 2018
      648
      Благодатный огонь к Пасхе из Иерусалима смогут получить сотни тысяч россиян

      Благодатный огонь к Пасхе из Иерусалима смогут получить сотни тысяч россиян

      7:50   6 Апреля 2018
      782
      Пушков предположил, что отравление Скрипалей могло быть инсценировкой

      Пушков предположил, что отравление Скрипалей могло быть инсценировкой

      3:41   6 Апреля 2018
      4004
      «Это просто позор»: Небензя прокомментировал слайд-шоу Британии по «делу Скрипаля»

      «Это просто позор»: Небензя прокомментировал слайд-шоу Британии по «делу Скрипаля»

      0:42   6 Апреля 2018
      5017