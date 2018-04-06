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Политика
В ДНР заявили, что Киев стал «окончательно чужим» для жителей Донбасса
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    В ДНР заявили, что Киев стал «окончательно чужим» для жителей Донбасса

    9:36  6 Апреля 2018
    172

    В ДНР заявили, что Киев стал «окончательно чужим» для жителей Донбасса

    Луганск, 6 апреля. Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что государственный переворот в Киеве в 2014 году и «расцвет неонацизма» сделали Киев «окончательно чужим» для жителей Донбасса.

    По его словам, жители Донбасса сделали выбор. Пасечник отметил, что понять это можно, оглянувшись назад. Он напомнил, что более 20 лет население Донбасса надеялось, что государство защитит их права и вынуждено было терпеть несправедливость. Как пишет РИА Новости, по словам главы ЛНР, «госпереворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме» показали Донбассу, что «Украина окончательно стала чужой».

    Напомним, Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года, когда они провозгласили свою независимость.

    В ДНР заявили, что Киев стал «окончательно чужим» для жителей Донбасса

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    Автор: Анна Иванова
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