Украинские националисты объявили войну куличам

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Киев, 6 апреля. Украинские националисты объявили войну традиционным пасхальным куличам и провели рейд по киевским магазинам.

Один из украинских радикалов Евгений Карась в своем блоге заявил о необходимости украинизировать куличи, которые продаются в Киеве. Кроме того, он предложил назвать их «пасками», пишет «ПолитНавигатор».

Карась также поинтересовался у своих подписчиков, если ли в публичном пространстве украинской столицы реклама и вывески «куличей». Он призвал «провести этический патруль и убрать эту шизофрению».

В комментариях юзеры предложили Карасю начать свой рейд с Верховной рады, в столовой которой продаются куличи.

Кроме того, украинские активисты сообщили, что торговая сеть «Ашан» извинилась за продажу куличей.

«Уважаемы клиенты Благодаря Вашей бдительности, мы нашли и убрали все возможные «Куличи», чтобы предлагать Вам только Паски и Рождественские кексы», — пишут представители торговой сети.

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