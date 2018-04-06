Инспекторы ОЗХО нагрянули с проверкой в Россию

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Москва, 6 апреля. Инспекторы технического секретариата ОЗХО* на минувшей неделе провели проверку на территории России, соответствующая информация приводится в газеты министерства обороны Российской Федерации под названием «Красная звезда».

Согласно приведенным данным, специалисты провели проверку в рамках Венского документа от 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности между странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». В военном ведомстве не уточнили, что конкретно проинспектировали иностранные специалисты. Также стало известно, что на прошлой неделе на российской территории побывала инспекция из Португалии, сообщает «Комсомольская правда».

В российском оборонном ведомстве добавили, что, в свою очередь, специалисты РФ за неделю провели одну проверку в США — в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), а также в Ирландии в рамках договоренности с ОБСЕ, передает издание «Инфореактор».

* — Организация по запрещению химического оружия

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