Аэробус повредили в аэропорту Омска лифтом для погрузки инвалида

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Новосибирск, 6 апреля. Регулярный рейс из Омска в Москву был задержан в аэропорту отбытия из-за повреждения самолета А0321 специальным лифтом при погрузке пассажира с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 6 апреля рано утром. Рейс авиакомпании S7 направлялся в московский аэропорт «Домодедово». Вылет был запланирован на 07.05.

«Причиной задержки вылета пассажиров к месту назначения послужило повреждение воздушного судна А-321 амбулифтом при погрузке в самолет пассажира с ограниченными возможностями передвижения», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка исполнения воздушного законодательства, пишет Infox.

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