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Mitsubishi отзывает более 85 тысяч внедорожников Outlander в России
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    Mitsubishi отзывает более 85 тысяч внедорожников Outlander в России

    9:22  6 Апреля 2018
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    Mitsubishi отзывает более 85 тысяч внедорожников Outlander в России

    Москва, 6 апреля. Российский дилер Mitsubishi — ООО «ММС РУС» — объявил об отзыве в России 86 620 автомобилей модели Outlander, которые были реализованы с февраля 2007 года по июнь 2012 года. Как рассказали в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), это связано с возможными проблемами с подушками безопасности.

    В сообщении Росстандарта отмечается, что «причиной отзыва является возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя».

    На указанной модели произведут замену подушки безопасности водителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

    Компания проинформирует автовладельцев по телефону или электронной почте, однако клиенты могут самостоятельно связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

    Напомним, несколько дней назад российский офис Nissan принял решение отозвать 769 внедорожников X-Trail из-за возможного дефекта сидений. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #mitsubishi
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