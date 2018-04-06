Семьям экипажа арестованного судна «Норд» было перечислено по 100 тысяч рублей — Аксенов

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Симферополь, 6 апреля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что общался по телефону с супругой задержанного на Украине капитана российского судна «Норд». Семьям арестованного экипажа была перечислена помощь в размере 100 тысяч рублей.

На своей странице в социальной сети Facebook Аксенов написал, что у экипажа имеются продовольствие и лекарственные препараты.

«Правительство Крыма перечислило материальную помощь в размере 100 тысяч семьям членов экипажа сейнера «Норд». Наши адвокаты работают на месте», — добавил он.

Напомним, что российское рыболовецкое судно «Норд» было арестовано украинскими пограничниками 25 марта.

Ранее сообщалось, что в Крыму призвали к жестким действиям по освобождению «Норда». В частности, глава общественной палаты полуострова Григорий Иоффе призвал правительство перейти к жестким и решительным действиям по освобождению арестованного «Норда».

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